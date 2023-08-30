ضحية لقمة العيش.. طفل الشرقية خرج ليكسب قوته بالحلال فعاد جثة هامدة| تفاصيل

محمود طفل يبلغ من العمر 13 عاما من محافظة الشرقية، اعتاد أن يخرج للعمل في إحدى الوورش المتخصص في ميكانيكا السيارات ليتعلم "صنعة" ويكسب الأموال بالحلال لمساعدة أسرته لتدبير نفقاتهم، ولم يكن يعبأ بما يواجهه من صعوبات في العمل من أجل تحقيق هذا الهدف السامي.

واعتاد محمود على الخروج للعمل كل صباح، ليكد ويتعب لكسب المال الحلال رافضًا اللعب واللهو مثل أقرانه ممن يقاربونه في نفس العمر، إلا أنه في هذا اليوم كان غير كل يوم، فقد خرج الطفل محمود للعمل ولكنه عاد جثة هامدة، بعد أن سقط عليه إطار سيارة ضخم داخل الورشة ليلقى مصرعه في الحال، ليذهب محمود وتذهب معه أحلامه البسيطة كضحية لـ "لقمة العيش" التي كان يرغب أن يكسبها بالحلال.

تفاصيل الواقعة

لقي شخص مصرعه، بعدما سقط عليه إطار سيارة خلال عمله بورشة ميكانيكا بقرية شلشلمون دائرة مركز منيا القمح وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح باستقبال "محمود م ب" 13 سنة مقيم شلشلمون دائرة مركز منيا القمح "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوط إطار سيارة عليه خلال عمله بورشة ميكانيكا بقرية شلشلمون دائرة مركز منيا القمح وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.