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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أنغام تتحدث عن وفاة عمها بسبب المخدرات.. إيقاف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها إيقاف سارة زكريا عمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

قسوا قلبها عليا.. أنغام تتحدث عن شقيقتها الراحلة غنوة

حلت المطربة أنغام ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في حلقة جديدة من حلقات برنامجه ABtalks، والذي يعرض أون لاين على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتحدثت أنغام عن شقيقتها الراحلة غنوة محمد علي سليمان، التي رحلت في عز شبابها إثر حادث سير مروع. 

 

إيقاف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي

تعرضت المطربة اللبنانية سارة زكريا، للإيقاف من قبل نقابة المهن الموسيقية، مع استدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة.

وأعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إيقاف عمر كمال وحمو بيكا عن العمل لمدة أسبوع بداية من يوم 3 سبتمبر، وتغريمهما خمسين ألف جنيه. 

 

مش قادرة أسامحه.. أنغام: والدي ضرب أمي أمام عيني وأنا طفلة

حلت المطربة أنغام ضيفة على الإعلامي أنس بوخش، في حلقة جديدة من حلقات برنامجه “ABtalks”، والذي يعرض “أون لاين” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتحدثت أنغام عن أزمتها مع والدها، الموسيقار محمد علي سليمان، وقالت إنها لا تستطيع أن تسامحه؛ بسبب خلافاته مع والدتها وهي في طفولتها. 

 

مكانش في استيعاب للشباب المدمن.. أنغام تتحدث عن وفاة عمها بسبب المخدرات

حلت المطربة أنغام ضيفة على الإعلامي أنس بوخش، في حلقة جديدة من حلقات برنامجه “ABtalks”، والذي يعرض “أون لاين” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتحدثت أنغام، عن عمها الراحل عماد عبد الحليم، قائلة إن فراقه كان صعبا لأنه كانت تعتبره بمثابة أخيها الأكبر، مشيرة إلى أن وفاته هي الأصعب بعد وفاة جدها. 

 

إيرادات السينما| العميل صفر يحتفظ بالصدارة.. وفيلم وش في وش يلاحقه

حققت السينما المصرية إيرادات أمس، الثلاثاء 29 أغسطس، وصلت إلى 2 مليون و20 ألفا و468 جنيها، بالأفلام المصرية المعروضة فيها.

 

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

كشف الفنان هشام عباس، عن أعماله الفنية المقبلة، والتي يحضر لها في الوقت الحالي، كما تطرق إلى كواليس مشاركته في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بدورته الـ31، المقامة حاليا.

وقال هشام عباس، في لقاء خاص مع كاميرا موقع “صدى البلد” الإخباري، إن قلعة صلاح الدين الأيوبي مكان تاريخي مهم، ويتناسب مع الأحداث الفنية، ويتسع للعديد من المهرجانات الفنية. 

 

حبيبتي وأم ولادي.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل الفنان محمد رمضان، بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وشارك صورة تجمعهما، وكتب في رسالة رومانسية: “النهارده عيد ميلاد مراتي وحبيبتي وأم أولادي.. عيد ميلاد سعيد”. 

 

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

تحدثت الفنانة سيمون عن كواليس أحدث حفلاتها الغنائية في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي أحيته مؤخرًا بالمشاركة مع الفنان هشام عباس، في ليلة ساهرة حظيت باهتمام الجمهور.

وأعربت سيمون، في لقاء خاص مع كاميرا موقع “صدى البلد” الإخباري، عن سعادتها بحفل مهرجان القلعة، الذي أحيته مؤخرًا، وتفاعل الجمهور معها من الأطفال إلى الكبار، وتطرقت إلى موقف مداعبة الهواء لها خلال الحفل، قائلة: «عشان الهواء لميت شعري عشان أنا عارفة إن فيه هواء وكده، فعملت كل الاستعدادات». 

 

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