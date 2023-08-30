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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يقرر صرف إعانات مالية لـ9 أسر..وتسليم كراسٍ متحركة لذوي الهمم|صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم ،بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة 19أسرة من أبناء المحافظة، وذلك في استجابة سريعة، عقب لقائهم خلال فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في قرى المرحلة الثانية لحياة كريمة ولعمال الشركة المالية وشركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم وذلك بحضور احمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورامى يوسف عن مؤسسة بوابتك للخير .

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة  في وقت قياسي. 
وفى بداية اللقاء أعرب محافظ الغربية عن سعادته بلقائه بالحضور وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم في أثناء جولاته المستمرة، مشيراً إلى أن تقديم تلك المساعدات لهو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم، مشيداً بدور المجتمع المدني ومساهمتهم الفعالة في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

وفي لفتة انسانية، قام محافظ الغربية بتسليم 4 كراسي متحركة وتسليم 4 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم مراعاة لظروفهم الصحية  والاجتماعية واعطاء إعانات مالية لعدد 9 أسر وتسليم سماعتين أذن طبية.

يأتي ذلك اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المحافظ بالمواطنين والتي تنظمها المحافظة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، دعماً لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر لتوفير حياة كريمة.

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وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة  تسعى دائما لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم باستجابة المحافظ الفورية وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم .

وفى نهاية اللقاء أكد محافظ الغربية حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقاً للوائح والقوانين المتبعة .
 

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