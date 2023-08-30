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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الخارجية الأسبق: مصر موقفها ثابت من أزمة السد الإثيوبي

ملف السد الإثيوبي
ملف السد الإثيوبي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن ملف السد الإثيوبي واحد من قمة الأولويات التي تضعها مصر في كل المباحثات والزيارات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مؤكدا أن مصر مهتمة جدا بهذا الملف في الفترة الحالية، والنقاش فيه من أجل التأكيد على موقف مصر الثابت فيما يتعلق بموقفنا من السد الإثيوبي. 

 

وزير الخارجية الأسبق يكشف موقف مصر من قضية السد الإثيوبي 

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجانب الإثيوبي لديهم نهج خاص بهم، ولا يرغب في تغيير مواقفه في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن إثيوبيا لديها بعض المهارة في تأخير الوقت إذ أنهم يرون أن هذا في صالحهم، ولكن السياسة الخارجية المصرية لديها نهج تعمل من خلاله من أجل الحفاظ على الحقوق المائية لمصر والسودان، وهذا هو أصلح حل في الوقت الحالي. 

 

مصر في الفترة القادمة تشهد نشاطا دبلوماسيا مصريا كبيرا من أجل تعزيز موقف مصر أمام العالم كله، والمطالبة بالحقوق المائية فيما يتعلق بقضية السد الإثيوبي، موضحا أن وجود مصر وإثيوبيا في إطار مجموعة البريكس يعطي بعض الأمل، ولكنه لا يعول كثيرا على هذا الأمر.

 

يوجد جهود مصرية دبلوماسية تسير في مسار واحد وهو أن مصر لن تتوالى في المطالبة باتفاق قانوني حاسم خلال الفترة القصيرة القادمة للحصول على حقوق مصر المائية.

السد الاثيوبي وزير الخارجية الاسبق السفير محمد العرابي صالة التحرير عزة مصطفي

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