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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الاتحاد يشارك في الجلسات النقاشية حول ملف الشباب المتبقية بالحوار الوطني

حزب الاتحاد
حزب الاتحاد

شارك حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، في أولى الجلسات النقاشية حول موضوعات ملف الشباب المتبقية على جدول أعمال لجنة الشباب بالحوار الوطني تحت شعار: "الشباب عايز إيه من الحوار الوطني؟"، وذلك  بهدف تبادل الرؤي والأفكار والخروج بوثيقة مشتركة حول أولويات العمل الوطني فيما يتعلق بملف الشباب في هذه المرحلة لطرحها خلال جلسات الحوار الوطني القادمة.

جاء ذلك بمقر الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وبالمشاركة مع أمانات شباب أحزاب؛ الإصلاح والنهضة والعدل.

دارت أعمال الجلسة التحضيرية الأولى حول ملفات: التمكين السياسي للشباب – دعم الشباب من ذوى الهمم - مراكز الشباب والأندية ومراكز التنمية الشبابية - الرياضة.

ومثل حزب الاتحاد في الاجتماع، محمد أبو شامه؛ الأمين العام، عماد غنيم؛ أمين الشباب، محمود ناجي؛ نائب أمين الشباب، أحمد أسامة؛ أمين التدريب والتثقيف، وجميلة زكي؛ مساعد أمين الشباب (المرأة).

حزب الاتحاد الحوار الوطني الشباب تمكين الشباب رضا صقر

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