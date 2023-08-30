الاتحاد يشارك في الجلسات النقاشية حول ملف الشباب المتبقية بالحوار الوطني

شارك حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، في أولى الجلسات النقاشية حول موضوعات ملف الشباب المتبقية على جدول أعمال لجنة الشباب بالحوار الوطني تحت شعار: "الشباب عايز إيه من الحوار الوطني؟"، وذلك بهدف تبادل الرؤي والأفكار والخروج بوثيقة مشتركة حول أولويات العمل الوطني فيما يتعلق بملف الشباب في هذه المرحلة لطرحها خلال جلسات الحوار الوطني القادمة.

جاء ذلك بمقر الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وبالمشاركة مع أمانات شباب أحزاب؛ الإصلاح والنهضة والعدل.

دارت أعمال الجلسة التحضيرية الأولى حول ملفات: التمكين السياسي للشباب – دعم الشباب من ذوى الهمم - مراكز الشباب والأندية ومراكز التنمية الشبابية - الرياضة.

ومثل حزب الاتحاد في الاجتماع، محمد أبو شامه؛ الأمين العام، عماد غنيم؛ أمين الشباب، محمود ناجي؛ نائب أمين الشباب، أحمد أسامة؛ أمين التدريب والتثقيف، وجميلة زكي؛ مساعد أمين الشباب (المرأة).