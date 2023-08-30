التعليم العالي تعلن موعد فتح اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي، موعد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات للطلاب الحاصلين على شهادات "المدارس الفنية المتقدمة الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية الصناعية".

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن ذلك استكمالاً للجدول الزمني الخاص بمراحل أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات لهذا العام 2023 ، وفي ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول ببعض الكليات.



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الشهادات الفنية، الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهذه الكليات هي: "كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات( حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر {فنون}فقط)، "كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا).

وأوضحت أنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءً من يوم الخميس الموافق 31/8/2023 حتي يوم الأحد الموافق 3/9/2023 ، علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتي يوم الاثنين الموافق 4/9/2023.

