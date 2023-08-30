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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بث مباشر.. بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لحضور افتتاح مهرجان فينيسيا

صدى البلد

بدأ منذ قليل توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لحضور حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.


تستقبل مدينة فينيسيا الإيطالية اليوم، الأربعاء، نجوم الفن والسينما من جميع أنحاء العالم لحضور حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط أزمة كبيرة تعيشها الأوساط الفنية والمهرجانات العالمية بسبب استمرار إضراب هوليوود. 

تنطلق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في الصالة الكبرى بقصر السينما، في تمام السابعة مساءً، ومن المتوقع أن يحضره عدد كبير من نجوم السينما العالمية

لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا

حرصت لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعام 2023، على تقديم الدعم الكامل للكتاب والفنانين المضربين في هوليوود، وارتدوا قمصانا كتب عليها عبارات تضامن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم قبل انطلاق حفل الافتتاح في تمام السابعة مساءً. 

اليوم.. افتتاح فعاليات النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي| التفاصيل الكاملة

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تضم لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا كلا من المخرج مارتن ماكدونا، ولورا بويتراس، وجين كامبيون، وميا هانسن لوف، والممثل الفلسطيني صالح بكري، والمخرج الإيطالي جابرييل ماينيتي، والممثلة الصينية شو تشي. 
وأكد المدير الفني لمهرجان فينيسيا ألبرتو باربيرا، أن الإضرابات كان لها تأثير محدود على المهرجان رغم غياب أسماء كبيرة من النجوم بأفلامهم، أبرزها فيلم برادلي كوبر Maestro وفيلم إيما ستون Poor Things.
يرأس أيضا المخرج الإيطالي جوناس كربينيانو لجنة تحكيم مسابقة آفاق، والمخرجة الفرنسية أليس ديوب تترأس جائزة لويجي دي لورينتيس.

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