مجلس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لامتحانات التصفية السبت

أعلن مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن جاهزية جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لبدء امتحانات التصفية للفرق النهائية والتي سوف تبدأ يوم السبت القادم الموافق 2 من سبتمبر 2023م.

وقدم مجلس جامعة الأزهر العزاء والمواساة للدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، في وفاة خاله، كما قدم مجلس الجامعة العزاء في وفاة الشيخ طاهر الحامدي، مدير عام مجلة الأزهر سابقًا.

وصدق مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على الإضافات الجديدة في تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في العام الدراسي الجديد (2023- 2024م).

وأعلن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن تنسيق القبول هذا العام يتضمن فتح فصول لكلية التمريض للبنات بدمياط، كما يتضمن أيضا افتتاح فصول لكلية التمريض للبنات بأسيوط، ويتضمن أيضا فتح شعبة الشريعة والقانون للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، إضافة إلى فتح نفس الشعبة بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر، كما يتضمن التنسيق أيضا هذا العام افتتاح فصول لكلية الهندسة بنات بمحافظة قنا تكون تابعة لكلية الهندسة بنين الأزهر بقنا، بجانب افتتاح فصول جديدة لكلية البنات الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد تتضمن الشعب الثلاث (أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة الإسلامية).

ووجه المجلس الشكر والتقدير إلى اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي؛ لجهودهما في سبيل افتتاح تلك الفصول الملحقة؛ بهدف التيسير على أبناء محافظة الوادي الجديد، ورفع معاناة السفر عنهم.