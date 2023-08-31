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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تستعرض سينشري SUV الجديدة في إعلان تشويقي

صدى البلد

أعلنت تويوتا عن طرح طراز جديد كليًا لأول مرة في 6 سبتمبر، والذي سيتم بثه مباشرة على يوتيوب من طوكيو، اليابان، ولم تذكر شركة صناعة السيارات اسم الطراز، لكن الصورة التشويقية تشير إلى أنها ستكون السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تحمل علامة سينشري التجارية والتي تم تأكيدها بالفعل.

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تويوتا تستعرض سينشري SUV الجديدة في إعلان تشويقي 

تُظهر الصورة سائقًا يمسك بمقبض الباب الخلفي لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة مطلية باللون الأسود مع لمسات من الكروم على هيكل السيارة، ومصابيح خلفية LED، والعمود D القوي، وتتزامن هذه العناصر مع الإعلان التشويقي السابق الذي يصور ملف تعريف مشابه لسيارة رولز رويس كولينان.

 

بعد شائعات حول سيارة الدفع الرباعي الرائدة الجديدة، أعلنت تويوتا في الأصل عن توسيع تشكيلة سينشري في يونيو الماضي، أثناء عرض سيارتي الميني فان ألفارد وفيلفاير، المعلومات الوحيدة حول النموذج الذي سينضم إلى سيارة السيدان التنفيذية كاملة الحجم من تويوتا سينشري ذات الجسم الأطول تمت مشاركتها من قبل سايمون همفريز، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية في تويوتا، الذي قال:

 

"إن Toyota Century هي تجربة السائق المثالية، ولكن يجب عليها أيضًا أن تتطور ونحن نتحرك نحو المستقبل. وفي وقت لاحق من هذا العام، آمل أن تتاح لي الفرصة لمشاركة نتائج تلك القصة مع إضافة جديدة إلى سلسلة سيارات تويوتا للسائقين. ومن المؤكد أنها ستكون خطوة مثيرة للإعجاب في مهمتنا لتغيير مستقبل السيارات.

 

تم الإبلاغ عن أن سيارة سينشري SUV يمكن أن تشترك في بنية TNGA-K مع العديد من الطرازات المتوسطة والكبيرة من تويوتا ولكزس بما في ذلك سيارات السيدان أفالون وكامري، وسيارات الدفع الرباعي هايلاندر وجراند هايلاندر، بالإضافة إلى حافلات ألفارد فيلفاير الصغيرة، في حين أن سيارة سيدان سينشري متوفرة حصريًا بمحركات V8، يمكن أن تستخدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إعدادًا هجينًا إضافيًا، تماشيًا مع استراتيجية تويوتا للكهرباء.

 

وحقيقة أن تويوتا نشرت هذا الإعلان على موقعها الصحفي العالمي يمكن أن تشير إلى أنه سيتم تصدير سيارة سينشري SUV إلى أسواق أخرى خارج اليابان، على عكس سيارة السيدان التي تركز على سوقها المحلية. 

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