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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شديد الحرارة .. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس 8/31 |فيديو

أرشيفية
أرشيفية

عرضت نشرة التاسعة المذاعة على القناة الأولى المصرية، بيان درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس، وجاء فيه: "طقس الخميس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى في الظل 37 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 39 درجة مئوية، أما عن جنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة غدا 45 درجة مئوية.

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كما تتوقع هيئة الإرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4: 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن جانبه كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة .

وقال محمود القياتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"شهري يوليو واغسطس هما ذروة فصل الصيف ".


وأضاف :" نسب الرطوية تنخفض بشكل تدريجي مع دخول شهر سبتمبر ".

وتابع  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية :" مع دخول فصل الخريف تنخفض درجات الحرارة "، مضيفا:" درجات الحرارة في سبتمبر أفضل من مثيلتها في يوليو وأغسطس".


واكمل محمود القياتي :" يمكن الحديث على استخدام الملابس الشتوية في النصف الثاني من فصل الخريف ".


وقال :" بداية من الجمعة تنخفض درجات الحرارة وتعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية بين 33 و 34 درجة ومع مطلع الأسبوع المقبل سيكون هناك نسمة رياح تشعرنا بدرجات الحرارة المعتدلة ".

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

 

القاهرة والوجه البحري 37 39

السواحل الشمالية 34 35

جنوب سيناء 38 41

شمال الصعيد 37 39

جنوب الصعيد 45 42

 

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