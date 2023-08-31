تبدأ بـ960 ألف جنيه.. تعرف على سيارة تيجو 8 بتجميع محلى مصرى

أطلق أحدث إصدارات سيارات شيري الجديدة سيارة " تيجو 8" الجديدة، والتي تم تجميعها في مصر بتكنولوجيا متقدمة وأعلى مستوى من الأمان والتصميم.

ويأتي إطلاق سيارة شيري تيجو 8 بالسوق المصرية في إطار الحرص على تقديم كل ما هو جديد للمستهلك المصري، وبضرورة تعزيز قطاع السيارات، وتوفير مختلف الموديلات للفئات المختلفة من العملاء باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.

وقال فريد فاضل، رئيس قطاع شيري، أحد وكلاء السيارات، إن سيارة شيري تيجو 8 الجديدة مقدمة للسوق المصرية.

وأضاف أن سيارات شيري نجحت في الاستحواذ على نسب مبيعات فاقت التوقعات منذ طرحها في السوق المصرية لما تقدمه من مواصفات تلبي تطلعات عملائها مع تنوع طرازاتها المختلفة بما يمنح المستهلك المصري فرصة أكبر للاختيار.

ولفت إلى أن أقل سعر للسيارة المطروحة فى مصر يبلغ 960 ألف جنيه، موضحا أنه تم تصميم السيارة لتناسب احتياجات العائلات الكبيرة، حيث يتوفر منها سيارات ذات 5 مقاعد و7 مقاعد.

ويتميز تصميمها بإمكانات فريدة ومساحة واسعة بأبعاد طول كلي 4,700 مم وبعرض يبلغ 1,860، وارتفاع 1,746 مم وقاعدة العجلات 2,710 (مم)، أما السعة التخزينية لصندوق الأمتعة فتبلغ 889-1930 في السيارة الـ5 راكب و193-1930 في السيارة الـ7 راكب.

تأتي شيري تيجو 8 بسعة لترية 1.5L Turbo وأقصى قوة حصانية 145/ 5,500 (HP/ RPM) وأقصى عزم 210/ 1750 -4,000 (NM/ RPM) وبناقل الحركة 6 Speed DCT Wet.

وتتمتع السيارة بنظام التوجيه الإلكتروني والنظامي التعليق الأمامي والخلفي، كما تشمل مرايات كهربائية الطي والضبط بإشارات جانبية، وجنوط سبور مقاس "18، إلى جانب شبكة أمامية كروم لامعة -3D، وحلية كروم جانبية، وحامل سقف.

وتم تجهيز السيارة لتبدو بشكل أكثر فخامة، وذلك من خلال عجلة قيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد ومقاعد بفرش جلد مع إمكانية فتح وغلق الزجاج بلمسة واحدة وتكييف هواء بتحكم ثنائي مع مزيل ضباب وسخانات بالزجاج الخلفي، وشاشة ديجيتال 7 بوصة ملونة للعدادات، وإضاءة داخلية ملونة (7 ألوان)، ومصابيح أمامية وخلفية بإضاءة LED، ومصابيح إضاءة نهارية LED، وإشارات أمامية بشكل تدفق المياه، مع إمكانية تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيًا.

صُممت السيارة لتستوعب 7 مقاعد موزعة على ثلاثة صفوف، يتمتع الصف الأول من السيارة بإمكانية تعديل كرسي السائق كهربائياً، مع خاصية تسخين بالمقاعد ومسند يد أمامي بصندوق تخزين وتبريد وحامل أكواب (X3)، ومسند يد أمامي مع خاصية التمدد، ومسند يد بمخارج USB X2 و12V إلى جانب وحدة سقف بها حامل نظارات وإضاءة LED ومساحة تخزين بالأبواب. ويحتوي الصف الثاني من السيارة على مقاعد قابلة للطي بشكل مسطح (60:40) ومسند يد بحامل أكواب، وفتحات تكييف، وإضاءة LED، ومخرج USB، ومساحة تخزين بالأبواب، وجيوب خرائط.

أما الصف الثالث، فهو يضم مقاعد قابلة للطي بشكل مسطح(50:50) ومساحة تخزين مع حامل أكواب.

وتحتوي السيارة على مخرج 12V، ومساحة تخزين أسفل الأرضية، وخطاف (X6)، وستارة شنطة.

وتتمتع سيارة شيري تيجو 8 بأعلى نظم الأمان، ويوجد بالسيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية، وستائر هوائية جانبية، كما تتميز بمكابح يد إلكترونية، ومكابح مضادة للانغلاق ويتم توزيع قوتها إلكترونياً.

وتوفر أيضاً نظام مساعدة الفرامل، ونظام الاتزان الإلكتروني، ونظام التحكم في الجر، ونظام فرامل مساعد في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات وآخر عند المنحدرات.

كما تراعي السيارة جميع سُبل الراحة والأمان للسائق والركاب، فهي مزودة بكاميرا للرؤية الخلفية وتمنح للسائق إمكانية رؤية 360° لمحيط السيارة، كما يوجد بها أجهزة تنبيه وإنذار للإجهاد والمسافة الخلفية والمسافة الأمامية، ومانع تشغيل المحرك، ومصابيح شبورة خلفية، ونقاط تثبيت ISOFIX.

كما توفر السيارة وضع قيادة ECO وSPORT، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما كهربائية مع ستارة، وزجاج خلفي داكن اللون، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومساحات أمامية أوتوماتيكية.

وتم تزويد السيارة بأحدث أنظمة الترفيه حتى يحظى الركاب برحلة ممتعة، ومن سُبل الترفيه المتاحة بالسيارة؛ شاشة ملونة ذكية رقمية 10.25 بوصة للمعلومات والترفيه، ونظام Bluetooth® للهاتف، و6 سماعات حساسة للسرعة، ومخرج اتصال ذكي USB، كما تدعم السيارة برامج Apple CarPlay/ Android Auto.

ويأتي مع السيارة مفتاح ذكي، وباب شنطة كهربائي، مع إمكانية إدارة المحرك والتكييف عن بُعد، وفتح السيارة بدون مفتاح، وكذلك فتح وغلق السقف، وفتح وغلق النوافذ.