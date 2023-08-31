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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن زايد يبعث برسالة إلى ملك ماليزيا .. ما فحواها ؟

صدى البلد

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تهنئة إلى السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة ، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.

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في سياق آخر كان قد استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بـالأزهر د. نظير عياد، بمكتبه، د. لقمان بن عبد الله مفتي الولاية الفدرالية بدولة ماليزيا، ود. محمد فوزي بن حمّاد عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة مالايا كوالالمبور والوفد المرافق لهما؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الممكنة.

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