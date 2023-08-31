بطائرة مسيرة.. القوات الأوكرانية تشن هجومًا خطيرًا على موسكو

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أسقطت طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو في منطقة فوسكريسينسك في منطقة موسكو، بدون وقوع إصابات.

وقال سوبيانينعبر قناته على تليجرام: "دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية اليوم طائرة بدون طيار في منطقة فوسكريسينسك، كانت تحلق باتجاه موسكو".

وأضاف عدمة مدينة موسكو، أنه بحسب البيانات الأولية لم يصب أحد بأذى ولم تقع أضرار.

وأمس الأربعاء، أعلن سوبيانين إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روزسكي في ضواحي العاصمة الروسية.

وحسب وكالة “سبوتنيك”، قال عمدة موسكو، إن طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو أسقطتها الدفاعات الجوية في منطقة روزسكي، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأضاف أن المنطقة الفيدرالية الوسطى في روسيا شهدت هذه الليلة محاولات لهجوم جماعي بطائرات مسيرة.