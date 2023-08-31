الضرائب والرسوم أبرزها.. إعفاءات بالجملة لصندوق الإسكان الاجتماعي

منح قانون الإسكان الاجتماعي تسهيلات ومزايا عديدة للصندوق، حيث نص القانون على أن يعفى صندوق الإسكان الاجتماعي من جميع الضرائب والرسوم القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية التي تمنح للصندوق لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

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كما يعفى من جميع المصروفات والرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى التي يرفعها الصندوق في مجال تطبيق جميع القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.



وطبقًا للقانون، يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وتبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية ذاتها، ويكون للصندوق حساب لدى البنك المركزي المصري تودع فيه موارده ويخصص للصرف منه في أغراضه، ويرحل رصيد هذه الحسابات وفائض موازنة الصندوق السنوية لصالح الصندوق من سنة إلى أخرى عدا ما تخصصه الدولة للصندوق والمنصوص عليه بالمادة (15 بند هـ).