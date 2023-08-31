كسر حاجز الـ 1500.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 31 أغسطس تراجعا خلال بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً فى الأسواق حوالي 2210 جنيهًا كما كسر سعر عيار 14 حاجز الـ 1500 وسجل تراجع ليستقر سعر الجرام عند 1473 جنيها .



أسعار الذهب اليوم

ويتابع الراغبون فى شراء الشبكة وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

كما يتابع المستثمرون أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

أسعار الذهب اليوم الخميس

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,526

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,315

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,210

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,894

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,473

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,263

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,550

الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,680

الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,525,714

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في نحو شهر، إذ عززت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يضطر إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة.

و سجل المعدن الأصفر في المعاملات الفورية انخفاض بنسبة 0.25 % إلى 1942.32 دولار للأونصة، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس.

فيما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أغسطس، بينما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود ألأمريكية الآجلة بنسبة 0.24% إلى 1951 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار المعدن النفيس بفعل انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، في حين ابتعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوياتها منذ عام 2007 التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسىة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.3% إلى 24.32 دولارًا للأونصة، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 966.11 دولارًا، بعد أن افتتح عند أعلى مستوى له في شهر. وخسر البلاديوم 0.8 % إلى 1244.32 دولار.



وتزداد التوقعات حول تداول الذهب عند 1937.13 دولارًا أمريكيًا للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية على أن يتم تداوله عند 2007.76 دولار خلال 12 شهرًا.