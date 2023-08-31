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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كسر حاجز الـ 1500.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 31 أغسطس تراجعا خلال بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً فى الأسواق حوالي 2210 جنيهًا  كما كسر سعر عيار 14 حاجز الـ 1500 وسجل تراجع ليستقر سعر الجرام عند 1473 جنيها .


أسعار الذهب اليوم 

ويتابع الراغبون فى شراء الشبكة وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

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تراجع جديد يضرب أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

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أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

كما يتابع المستثمرون أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

أسعار الذهب اليوم الخميس 

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,526
عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,315
عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,210
عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,894
عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,473
عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,263
الاونصة بيع 77,839 شراء 78,550
الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,680
الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,525,714

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في نحو شهر، إذ عززت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يضطر إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة.

و سجل المعدن الأصفر في المعاملات الفورية  انخفاض بنسبة 0.25 % إلى 1942.32 دولار للأونصة، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس.

فيما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أغسطس، بينما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود ألأمريكية الآجلة بنسبة 0.24% إلى 1951 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار المعدن النفيس بفعل انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، في حين ابتعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوياتها منذ عام 2007 التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسىة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.3% إلى 24.32 دولارًا للأونصة، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 966.11 دولارًا، بعد أن افتتح عند أعلى مستوى له في شهر. وخسر البلاديوم 0.8 % إلى 1244.32 دولار.

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700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

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قبل الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم في مصر| وعيار 21 مفاجأة


وتزداد التوقعات حول  تداول الذهب عند 1937.13 دولارًا أمريكيًا للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية على أن يتم تداوله عند 2007.76 دولار خلال 12 شهرًا.

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