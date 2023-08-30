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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قبل الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم في مصر| وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الان في مصر بالتعاملات المسائية،ومعرفة أسعار المصنعية والدمغات المقررة بشكل رسمي للشراء بها دون التعرض للزيادة غير المبررة أثناء الشراء.

 

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الاربعاء 30- 8 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح، لمعرفة أسعار الذهب بالصاغات المختلفة.

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,205 شراء 2,225

سعر الذهب عيار 21 أمس

عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,200

سعر الذهب عيار 21 أول أمس

عيار 21 بيع 2,200 شراء 2,220 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الاحد الماضي

عيار 21 بيع 2,235 شراء 2,255 جنيها.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,520 شراء 2,543 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,310 شراء 2,331 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,890 شراء 1,907 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,470 شراء 1,483 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,260 شراء 1,271 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 78,372 شراء 79,083 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,640 شراء 17,800 جنيه.
الكيلو بيع 2,520,000 شراء 2,542,857 جنيه.

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية 

أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

سعر ضريبة الذهب في مصر

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.

أسعار الذهب عالميا

إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة، وارتفع سعر الذهب عالميا، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، وتداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس يوم الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد السندات.

 

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 
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