بواسطة الذكاء الاصطناعي.. كيف يبدو مايكل جاكسون بعد 14 عامًا من وفاته؟

لقد مر الآن أكثر من 14 عامًا على وفاة ملك البوب مايكل جاكسون في منزله بلوس أنجلوس عام 2009 بسبب التسمم الحاد من عقار البروبوفول.

والآن، كشف لنا الذكاء الاصطناعي عن الشكل الذي كان سيبدو عليه مايكل جاكسون الآن إذا كان لا يزال على قيد الحياة بعمر الـ65 عام.

صور دقيقة

في الصور الجديدة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي يظهر مايكل جاكسون وهو لا يزال يرتدي باروكة الشعر الأسود الطويل المجعد كدليل على أنه شعر مستعار.

كما أنه يظهر في إحدى الصور هزيلًا مرتديًا نظارة شمسية بنية اللون، بينما يظهر في صورة أخرى مع تجاعيد واضحة حول عينيه وشفتيه.

وفي كل صورة يبدو جاكسون وكأنه متهجمًا وهو يحدق في الكاميرا بعينين واسعتين محاطين بالكحل الأسود. كما يبدو أنه مع تقدم العمر، قد اتسع الفك الشهير للنجم مما أدى إلى ظهور أخاديد حول عظام وجنتيه وجبهته.

الحبس عامين

يذكر أن مايكل جاكسون قد توفى بسبب تناوله لجرعة زائدة من عقار البروبوفول التي وصفها له الطبيب الخاص به (كونراد موراي) وتسببت في حبسه عامين خلف القضبان بعدما حكم على وفاة (مايكل) بأنها جريمة قتل.

فكانت وفاة النجم مأساوية، كما أنه لم يكن يأكل سوى وجبة صغير واحدة فقط يوميًا لعدة أشهر.

تشريح صادم

ووفقًا لموقع ديلي ستار، كشف تشريح جثة مايكل جاكسون عن أسرار صادمة تبدأ بشعره المستعار الذي تم ربطه ببضعه خصلات من الشعر الأصلي له والشفاه الموشومة.

كما كان يبلغ من الوزن 10 أرطال فقط، وكانت ساقيه وركتيه مغطاة بالكدمات، كما غطى ظهره الجروح التي ربما تشير إلى سقوطه الأخير.