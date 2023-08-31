لأول مرة.. العثور على مواد من خارج نظامنا الشمسي تشير لحياة أخرى

زعم العلماء أنهم ولأول مرة في التاريخ عثروا على مواد وشظايا في قاع المحيط الهادئ نشأت خارج نظامنا الشمسي، وجاءت هذه الشظايا نتيجة تحطم جسم بالمحيط في عام 2014.

وقال البروفيسور آفي لوب، عالم الفيزياء بجامعة هارفارد، الذي يبحث عن وجود الكائنات الفضائية، أن "التحليل المبكر للشظايا المعدنية التي عثر عليها فريقي في المحيط الهادئ يشير إلى أنها جاءت من الفضاء بين النجوم."

أحد الكرات التي عثر عليها

شبيه بالنيزك

وأضاف أن هذه المواد خرجت من جسم يشبه النيزك تحطم بالقرب من سواحل بابوا غينيا الجديدة في عام 2014. وأشار إلى أنه لا يستبعد أن يكون هذا الجسم هو مركبة فضائية.

يذكر أن فريق البروفيسور آفي لوب عثر على حوالي 700 كرة معدنية صغيرة خلال رحلتهم الاستكشافية بالمحيط الهادئ، وقاموا بتحليل 57 كرة بواسطة ستاين جاكوبسن وفريقه في مختبر الكيمياء الكونية في جامعة هارفارد، وتبين أنها تحتوي على تركيبات لا تتطابق مع أي سبائك من صنع الإنسان. وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

بعض الكرات التي تم فحصها

وقال البروفيسور لوب: "هذا اكتشاف تاريخي لأنه يمثل المرة الأولى التي يضع فيها البشر أيديهم على مواد من جسم كبير وصل إلى الأرض من خارج النظام الشمسي".

وأضاف البروفيسور لوب أيضًا إن "الأبحاث المستقبلية سوف تجيب عما إذا كانت الشظايا مجرد جزء من صخرة فضائية أو حطام تكنولوجيا غريبة كانت تطفو عبر الكون لآلاف السنين."

نتائج تفصيلية

نشر البروفيسور لوب وفريقه نتائج الدراسة التي توصلوا إليها حتى الآن والتي لم تتم مراجعتها بعد وتنص على أن الشظايا تبدو متداخلة وهذا يعني أن القطرات السائلة قد ابتلعت القطرات الأصغر التي تصلبت في وقت سابق.

كما أنها غنية بالبريليوم واليورانيوم واللانثانوم، إلى جانب نسبة منخفضة من العناصر التي ترتبط بالحديد، مثل الرينيوم، وهو أحد أندر العناصر الموجودة على الأرض.

ورغم وجود هذه العناصر على سطح الأرض، إلا أن البروفيسور لوب أكد أن الأنماط الخاصة بها لا تتطابق مع أيًا من السبائك الموجودة على كوكبنا أو كوكب المريخ أو القمر أو حتى النيازك الطبيعية الأخرى في نظامنا الشمسي.

كما تقول الدراسة إن نمط وفرة BeLaU الموجود في كريات IM1يمكن أن يكون قد نشأ من محيط صهارة كوكبي شديد الاختلاف.