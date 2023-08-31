عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة.. العثور على مواد من خارج نظامنا الشمسي تشير لحياة أخرى

العثور على مواد من
العثور على مواد من خارج نظامنا الشمسي تشير لحياة أخرى

زعم العلماء أنهم ولأول مرة في التاريخ عثروا على مواد وشظايا في قاع المحيط الهادئ نشأت خارج نظامنا الشمسي، وجاءت هذه الشظايا نتيجة تحطم جسم بالمحيط في عام 2014.

وقال البروفيسور آفي لوب، عالم الفيزياء بجامعة هارفارد، الذي يبحث عن وجود الكائنات الفضائية، أن "التحليل المبكر للشظايا المعدنية التي عثر عليها فريقي في المحيط الهادئ يشير إلى أنها جاءت من الفضاء بين النجوم."

أحد الكرات التي عثر عليها

شبيه بالنيزك

وأضاف أن هذه المواد خرجت من جسم يشبه النيزك تحطم بالقرب من سواحل بابوا غينيا الجديدة في عام 2014. وأشار إلى أنه لا يستبعد أن يكون هذا الجسم هو مركبة فضائية.

يذكر أن فريق البروفيسور آفي لوب عثر على حوالي 700 كرة معدنية صغيرة خلال رحلتهم الاستكشافية بالمحيط الهادئ، وقاموا بتحليل 57 كرة بواسطة ستاين جاكوبسن وفريقه في مختبر الكيمياء الكونية في جامعة هارفارد، وتبين أنها تحتوي على تركيبات لا تتطابق مع أي سبائك من صنع الإنسان. وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

بعض الكرات التي تم فحصها

وقال البروفيسور لوب: "هذا اكتشاف تاريخي لأنه يمثل المرة الأولى التي يضع فيها البشر أيديهم على مواد من جسم كبير وصل إلى الأرض من خارج النظام الشمسي".

وأضاف البروفيسور لوب أيضًا إن "الأبحاث المستقبلية سوف تجيب عما إذا كانت الشظايا مجرد جزء من صخرة فضائية أو حطام تكنولوجيا غريبة كانت تطفو عبر الكون لآلاف السنين."

نتائج تفصيلية

نشر البروفيسور لوب وفريقه نتائج الدراسة التي توصلوا إليها حتى الآن والتي لم تتم مراجعتها بعد وتنص على أن الشظايا تبدو متداخلة وهذا يعني أن القطرات السائلة قد ابتلعت القطرات الأصغر التي تصلبت في وقت سابق.

كما أنها غنية بالبريليوم واليورانيوم واللانثانوم، إلى جانب نسبة منخفضة من العناصر التي ترتبط بالحديد، مثل الرينيوم، وهو أحد أندر العناصر الموجودة على الأرض.

ورغم وجود هذه العناصر على سطح الأرض، إلا أن البروفيسور لوب أكد أن الأنماط الخاصة بها لا تتطابق مع أيًا من السبائك الموجودة على كوكبنا أو كوكب المريخ أو القمر أو حتى النيازك الطبيعية الأخرى في نظامنا الشمسي.

كما تقول الدراسة إن نمط وفرة BeLaU الموجود في كريات IM1يمكن أن يكون قد نشأ من محيط صهارة كوكبي شديد الاختلاف.

المحيط الهادئ نظامنا الشمسى البروفيسور آفي لوب النيزك سواحل بابوا غينيا الجديدة البروفيسور لوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

قليل البخت| شوبير يكشف تفاصيل أزمة توقيع مهاجم الأهلي السابق للوداد المغربي

الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء الآن|والجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

1000 دولار ومهلة 3 أشهر.. قرار حكومي عاجل لتوفيق أوضاع الأجانب

خطفته وموتته ودورت معانا.. أسرة صبي قليوب تروى تفاصيل الواقعة| شاهد

موضوعات متعلقة

بالصور.. مخلوق غريب ومميت يمنع من السير على شواطئ أستراليا

العلماء: الجراثيم البشرية ستقضي على الفضائيين قبل الوصول إليهم

مسكون بالأشباح.. امرأة أمريكية تتعرض لأمر مفزع من هاتفها الخاص| تفاصيل

اعتقدت أنها في برنامج مقالب تليفزيوني لكنها نفذت جريمة بشعة.. تفاصيل

صور مذهلة لكائن فضائي حقيقي يشبه النساء.. شاهد

كائن غريب يغزو منزل اسكتلندي ويفسد العشاء العائلي ويدمر عيد الميلاد|شاهد

7 أطعمة لا يجب عليك طهيها في المقلاة الهوائية.. دراسة توضح

مرض غريب كاد يفقد المغنية الكندية شانيا توين صوتها للأبد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ردًا على عمليات الضفة| دعوات إسرائيلية لتوجيه ضربة لغزة وتنفيذ اغتيالات

شاهد.. العثور على حقائب مليئة بالنقود في منزل رئيس الجابون

كلوب يناقض نفسه| محمد صلاح ضحية جديدة لمدرب ليفربول.. وكوتينيو وكايسيدو أشهر المظلومين

مدبولي: الأماكن الأثرية المرممة ستدخل ضمن الزيارات السياحية بداية من الغد

مدبولي يفتتح أعمال تطوير معبد بن عزرا بمجمع الأديان

لا لاستخدام القوة|بيان عاجل من المجموعة الاقتصادية «إيكواس» بشأن الأحداث في الجابون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

آلاف الجنيهات.. إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة| شاهد

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

كان مشغولا في الساحل.. شاهد| أول صورة لابنة أحمد سعد بعد إصابتها

فيديو

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ