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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرعاية الصحية بالإسماعيلية: «الاعتماد» شهادة ثقة بالخدمات المقدمة في المجتمع

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

أكد الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن الاعتماد بمثابة شهادة توثيق للخدمة الصحية المقدمة في منشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتضاهي الخدمات العالمية والخدمات الصحية في أعلى مستوياتها الطبية بأعلى معايير الجودة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية يارا مجدي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاشتراطات كثيرة وتنقسم إلى أقسام وتنزل لجنة من هيئة الرقابة والاعتماد، وهي الهيئة التي تراقب الخدمة الصحية ومدى وصولها للمنتفع بشكل مباشر وتعتمد المنشآت التي تقدم الخدمة الصحة التي توافي الاشتراطات.

وأشار إلي أنه "نستطيع أن نقسم اشتراطات الاعتماد إلى 4 قطاعات وتتابع بوضوح شديد وتتابع التفاصيل الدقيقة ومعظم تلك الاشتراطات لها علاقة بالمريض وسلامته".

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