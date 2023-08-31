سر المحلات.. طريقة عمل البطاطس السوري

إذا كنت من محبي البطاطس، نقدم لكي اليوم طريقة عمل البطاطس السوري والتي تعد من الوجبات المميزة، وهي من الأكلات السريعة ويتهافت عليها الجميع في المحلات، ونرغب دائما في تناولها بالمنزل.. إليكم الطريقة.



البطاطس السوري أكلة سريعة التحضير وغير مكلفة.. نقدمها لكِ ولأسرتك لكي تتمكني من عمل أكلات سريعة للغداء بدون تكلفة.

البطاطس السوري.. مقادير أكلات سريعة التحضير وغير مكلفة:

بطاطس مغسولة ومقطعة أصابع.

ثومية.

كاتشب.

مخلل خيار مقطع شرائح.

عيش سوري.

طريقة عمل ساندوتشات البطاطس السوري بالمنزل

تقلى البطاطس في زيت غزير وتوضع جانبًا.

يوضع العيش السوري مفرودًا وتفرد به ملعقتين من الثومية.

توضع شرائح الخيار ثم البطاطس ويرش بالكاتشب.

يتم لف الساندوتش ويتم وضعه على طاسة مفرودة ويضغط عليه لكي يصبح العيش مقرمش.

يلف في ورق فويل أو زبده ليكون ساخنًا