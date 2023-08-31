البرهان: أتمنى أن نحتفل بالانتصار على المجموعات الإرهابية

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إنني أتمنى أن نحتفل بالانتصار على هذه المجموعة المارقة الإرهابية التي أرهبت الشعب السوادني، واستباحت كل ما يمكن أن نطلق عليه أحد سبل عيشه ومكاسبه التي جناها في السنين الماضية.

وأضاف خلال مؤتمر بالسودان، وعرض على إكسترا نيوز، أن الشرطة لديها أدوار كبيرة تقوم بها وستقوم بها في المستقبل، و"أحيي كل مسؤولي الشرطة، 100% من الشرطة متواجدين، وأبلغوا وحداتهم في كل مكان في السودان، ولا تتجاوز 1% أو 2% ناقص من القوات، وهو نقطة مضيئة في عمل الشرطة، وهم شعروا بالفعل بالواجب الوطني، ولم يستكينوان وأبلغوا وحداتهم بأنهم سيقدمون العون للشعب؛ لأن الشرطة في خدمة الشعب، ونحن جميعا في خندق واحد، ولدينا معركة واحدة، ومصيرنا فيها واحد، كشعب يسعى لحمايته كينونته ودولته ونظامه القائم الآن".

وأشار إلي أن: "الدولة قائمة، وهناك من يسعى لتقويض هذه الدولة، وهناك من يسعى لتشتيت وتفتيت هذه الدولة، وهي دولة موحدة، والشعب السوداني كله منصهر في مؤسساته وقواته النظامية".

