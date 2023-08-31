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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للمرة الثانية على التوالي.. التعليم العالي تغلق كيانا وهميا بالقاهرة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المُسماة " الأكاديمية الأمريكية للتدريب " ( Atc)، والكائن مقرها (10 شارع أنور المفتي – متفرع من شارع الطيران - مدينة نصر -  محافظة القاهرة)، والتي تدعي قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية، والثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية، والتلمذة الصناعية، فضلًا عن قبول طلبة الجامعات والمعاهد بمختلف أقسامها (صناعي - تجاري - زراعي – زخرفي)، وتروج لنفسها بمنح الخريجين شهادات معتمدة وموثقة بعد إتقان مهارات الدراسة النظرية والعملية في التخصصات (التمريض - التحاليل الطبية - المساحة والخرائط)، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

 

كما خاطب الدكتورأيمن عاشور اللواء محافظ القاهرة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة المذكورة، فضلًا عن مخاطبة كل من السيد الدكتور/ وزير الصحة والسكان، والسيد الدكتور/وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن الوزارتين.

 

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

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جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

 

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

 

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
https://mohesr.gov.eg


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر) 
https://twitter.com/Mohesregypt


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt


● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=pfbid02XieRLPCo6A3zPFFLpFXcDdPeSNxqFAFDcSfNVXcmVZiTbUJ1vBmwYNzZJ7ogXBB4l&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz
 

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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