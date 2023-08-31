البرهان: نواجه حربا والشرطة لديها أدوار كبيرة معنا فيها

أكد الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الشرطة السودانية لديها أدوار غير محاربة الجريمة ولها أدوار توعوية، وتوعي أفرادها والمجتمع والمحيطين بها، وجميعا نواجه حربا إذا ما حسمناها بالسرعة المطلوبة ستفتت السودان وتصيب وحدته الوطنية في مقتل.

وأضاف خلال مؤتمر بالسودان، وعرض على إكسترا نيوز، أن الشرطة لديها أدوار كبيرة، وهو أن تقوم بواجباتها في المناطق التي انتشرت فيها ورأينا فراغات بعد الأحداث الأخيرة ببعض المناطق، حتى التي ليس بها تهديد، والشرطة تقوم بواجبها وأدوارها ونقول لهم إن الدولة والشعب السوداني كله معكم.

وتابع: "الشرطة تقاتل معنا وهي فرصة أن نشيد بمن يقاتلون معنا، ومعنا بالقيادة ضباط شرطة في منطقة بحري وغيرها، وجاءوا للقتال مع إخوانهم، والإخوة في الاحتياطي المركزي معلوم الجهد الكبير الذي قاموا به وما زالوا حتى الآن يبذلون جهدا كبيرا، ونؤكد أن الشرطة لم تعد الشرطة التي يمكن أن يقلل الناس من دورها، بل تساعد ليس فقط في دحر الجرائم ولكن تدحر العدوان القائم على الشعب السوداني".

