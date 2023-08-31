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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعرف على فوائد تمرينات التراي والطريقة الصحيحة لها.. فيديو

كابتن أحمد وجيه
كابتن أحمد وجيه

الجيم هو أحد الأماكن الشائعة التي يلجأ إليها الأشخاص لممارسة التمارين الرياضية وتحسين اللياقة البدنية، ومن أجل الاستفادة القصوى من وقتهم في الجيم، يحتاج الأفراد إلى وضع جداول تمارين صحيحة ومتوازنة.

وقال كابتن أحمد وجيه، مدرب لياقة بدنية، في إحدى صالات الجيم تمرين التراي من أكثر التمارين الرياضية التي تحدث بها أخطاء أثناء التمرين، ومن أبرز هذه الأخطاء طلوع الكتف للأمام أثناء التمرين، والتمرين الصحيح هو أن يتم غلق لوح الكتف وفرد الظهر للخلف وإرجاع منطقة الحوض جزءا بسيطا، ويتم الطلوع والنزول والطلوع والكوع ثابت في مكانه، والطلوع والنزول يكون بثبات اليدين جانبي.

وأضاف وجيه أن تمرين الرفرفة الجانبية من أفضل التمرينات التي تساعد في إبراز عضلة الكتف، ومن الأخطاء الشائعة في التمرين تحريك الظهر والارتفاع بزاوية أعلى من مستوى الكتف، والأداء الصحيح له أن يكون الظهر ثابتا لأسفل جزءا بسيطا، والارتفاع من الجانب بيديه حتي مستوى الكتف مع الثبوت ثانية واحدة، وبذلك يكون وصل لأقصى استفادة ممكنة لعضلة الكتف.

 

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