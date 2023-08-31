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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبرمان: العامل المشترك بين كل الهجمات هي حماس في غزة

ليبرمان: العامل المشترك
ليبرمان: العامل المشترك بين كل الهجمات هي حماس في غزة

اتهم وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق أفيجدور ليبرمان حركة حماس في قطاع غزة بالوقوف خلف كل الهجمات ضد المصالح الإسرائيلية في الضفة والقدس.

 

وقال ليبرمان، إن القاسم المشترك بين كل الأحداث في الضفة الغربية والقدس والهجمات المميتة هو حركة حماس، التي تتمركز في قطاع غزة، وتتمتع بالحصانة من الحكومة الإسرائيلية.

 

وأضاف، إن حماس تحرض السكان الفلسطينيين على قتل اليهود وتبارك مرارا وتكرارا الهجمات.

 

وتابع: "من أجل وقف موجة العمليات واستعادة الشعور بالأمن لدى مواطني إسرائيل، يجب علينا أولا العودة إلى الاغتيالات والتوقف فورا عن تحويل الأموال إلى قطاع غزة، ويجب ألا تستمر الهزيمة والاستسلام للعمليات".

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