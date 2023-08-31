5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية جديدة، حيث يسعي الكثير من الشباب لإيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت ووظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .

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وتوفر البنوك فرص عمل ووظائف شاغره للشباب الخريجين ومن بينها بنك مصر الذي أعلن عن حاجته لموظفين داخل المقر الرئيسي بالبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

وتتوافر فرص عمل فى وظيفة أخصائي مركز الاتصال Call Center Specialist للعمل ضمن فريق البنك، حيث توفر الوظيفة للملتحق بها الكثير من المميزات.