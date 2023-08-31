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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خريطة بكين تشعل الصراع في بحر الصين الجنوبي..ماذا يحدث؟

صدى البلد

أصدرت الصين يوم الاثنين، خريطة جديدة تشمل خط “U” الشهير الذي يغطي حوالي 90% من بحر الصين الجنوبي، وهو مصدر للعديد من النزاعات في واحدة من أكثر الممرات المائية اختلافًا في العالم، حيث يمر أكثر من 3 تريليونات دولار من التجارة كل عام. وتقول الصين إن هذا الخط مبني على خرائطها التاريخية. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الخريطة الأخيرة تشير إلى أي مطالبة جديدة للأراضي.

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وحسب تقرير نشرته “رويترز”، رفضت الفلبين وماليزيا وتايوان هذه الخريطة باعتبارها لا أساس لها من الصحة، ودعت الصين إلى “التصرف بمسؤولية والالتزام بالتزاماتها” بموجب القانون الدولي وحكم تحكيمي صدر في عام 2016 أعلن أن هذا الخط لا يمتلك أساسًا قانونيًا.

وقالت وزارة خارجية الفلبين: "إن هذه المحاولة الأخيرة لإضفاء شرعية على مزاعم الصين بشأن سيادتها وولايتها على الممتلكات والمناطق البحرية الفلبينية لا تستند إلى أساس قانوني". وأضافت وزارة خارجية ماليزيا في بيان أن الخريطة الجديدة لا تملك أية سلطة ملزمة على ماليزيا، التي "تعتبر بحر الصين الجنوبي مسألة معقدة وحساسة".

وردًّا على سؤال حول هذه الخرائط، قال المتحدث باسم وزارة خارجية تايوان جف لو: "إن تايوان ليست جزءً من جمهورية الصين الشعبية بالتأكيد". وأضاف: "بغض النظر عن كيفية تحريف الحكومة الصينية لموقفها بشأن سيادة تايوان، فإنها لا يمكنها تغيير الحقيقة الموضوعية لوجود بلدنا".

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وتختلف هذه الخريطة عن نسخة أضيق قدمتها الصين إلى الأمم المتحدة في عام 2009 من بحر الصين الجنوبي التي تضمنت ما يسمى "خط التسع نقط". وكانت الخريطة الأخيرة لمنطقة جغرافية أوسع وكان بها خط به 10 نقط يشمل تايوان التي تحكم ديمقراطية، على غرار خرائط صادرة عام 1948. كما نشرت الصين خرائط بها 10 نقط في عام 2013.

وتقوم الصين حاليًا بـ"أسبوع التوعية الوطنية بالخرائط"، وفقًا لما ذكرته المحطة الإذاعية الصينية المركزية يوم الثلاثاء. وردًّا على سؤال حول سبب إصدار الصين للخريطة الأخيرة بـ10 نقط مقارنة بواحدة بـ9 نقط، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ونبين، إن موقف بكين كان واضحًا بشأن أراضيها. 

وقال: "لقد كان موقف الصين حول قضية بحر الصين الجنوبي واضحًا دائمًا. تقوم السلطات المختصة في الصين بتحديث وإصدار أنواع مختلفة من الخرائط القياسية كل عام". وأضاف: "نأمل أن يتمكن الأطراف ذات الصلة من تناول هذه المسألة بطريقة موضوعية وعقلانية"

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