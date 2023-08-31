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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البريد المصري يشارك في منتدى الأعمال البريدي بمدينة أروشا في تنزانيا

صدى البلد

 شارك البريد المصري في منتدى الأعمال البريدي الذي ينظمه الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بمدينة أروشا بتنزانيا، بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري.

ويشارك في المنتدى نابي موسيس، وزير المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنزاني، ومحمد عبدالله، الأمين الدائم لوزارة المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنزانية، وسيفوندو مويو، الأمين العام للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل، وجبيري بكاري، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات التنزاني، وماكريس مبودو، المدير العام للبريد التنزاني.

 مستقبل العمل البريدي

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن جلسات المنتدى تحمل أهمية كبيرة حيث إنها تتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم، حيث تم مناقشة إعادة صياغة نموذج الأعمال البريدية في ظل عصر التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار والتنوع في القطاع البريدي، وتحقيق التوازن بين الخدمات والمنتجات؛ لتعزيز استدامة الأعمال البريدية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن مشاركة البريد المصري في مثل هذه الجلسات تأتي بهدف تعزيز دوره الريادي وتعزيز سبل التعاون على مستوى قارة إفريقيا بما يسهم في نقل خبراته في مجالات تقديم الخدمات البريدية واللوجستية إلى كافة البلدان الشقيقة، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار المشتركة.

وقد عقد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري على هامش فعاليات المنتدى؛ العديد من الاجتماعات الثنائية لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك مع كل من أنجل باندا، المدير العام لبريد مالاوي وجون توني، المدير العام لبريد كينيا، وساندرا توشي بونج، المدير العام لبريد الكونغو الديمقراطية.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي عقب انعقاد الدورة العادية الحادية والأربعين لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي الشامل وفرق الخبراء الذي شارك فيه البريد المصري بصفته رئيسًا لفريقي خبراء الأجور وفريق المسائل المعنية بمقترحات المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي المقرر انعقاده خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر القادم بالمملكة العربية السعودية.

 

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