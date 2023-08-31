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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض مفاجئ في المساء .. ماذا يحدث للذهب

صدى البلد

شهد سعر الذهب في القاهرة مساء اليوم انخفاضا مقارنة بسعره أمس بتراجع 20 جنيها في سعر الجرام الواحد. 

 

وكان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يواصل التراجع بتعاملات المساء، ليصبح إجمالي قيمة الهبوط في الجرام الواحد حتى الآن 35 جنيها، وقيمة الانخفاض خلال آخر يومين 65 جنيها.

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أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.

 

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.

 

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

 

وتراجع سعر الذهب عيار 24 نحو 2514 جنيها للجرام.

 

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

 

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1920 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بزيادة 53 سنتا بنسبة 0.03%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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