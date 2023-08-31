بعد الفتح في عدة مناطق.. اشتراطات قانون البناء الجديد

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الشروط الجديدة للبناء، التي تضعها الدولة لتقنين أوضاع عملية البناء في الفترة القادمة والتي فتحت في بعض المناطق الجديدة بعدة اشتراطات.



اشتراطات قانون البناء الجديد

في حال كان عرض الشارع 8 متر، فإن الارتفاع المناسب للبناء لا يتجاوز 10 متر، ويكون بمجمل الدور الأرضي ودورين بعده. أما إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 م، فإن ارتفاع المنزل المناسب لا يتجاوز 16 م، ليكون دور أرضي ويليه 4 أدوار. على أن تكون أقل مساحة الأرض حوالي 200 م، ويجب ألا تكون متواجدة على الكورنيش. وفي حال كانت مساحة الأرض التي تملكها 175 م، فإن النسبة البنائية في هذه الحالة تساوي ما يقرب من 100% من إجمالي مساحة الأرض.

شروط رفع ادوار اضافية علي المباني

موقف المخالفين، يجب أن يعاقب كلًا منهم بغرامة تعادل 1%، من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة. وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال. كما أن ذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفذ القرار.

يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب. مدة شهادة الصلاحية والترخيص ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة. وهي أنه في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية في بيان الصلاحية الساري. بحسب ما يسمح الهيكل الإنشائي، وأساساته الخاصة بتحمل الأعمال المطلوبة ويأتي ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة.

رفع أدوار إضافية بالمباني في قانون البناء الجديد

وضعت لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ الذي وافقت على وضع وإدراج شروط تخص مرحلة رفع ادوار اضافية بالمباني في قانون البناء الجديد، والتي تتلخص في أساسها في 4 اشتراطات وفقا للمادة 43 من الدستور وهي

يجب أن يتم الالتزام بكافة القواعد والاشتراطات الخاصة بمعدل الارتفاع عند القيام بتعلية ادوار المنزل. يجب أن تكون أعمال التعلية البنائية من مسؤولية المكتب الهندسي، الذي يضمن لك سلامة العقار، وكذلك تكون أعمال زيادة الطوابق مطابقة للشروط المنصوص عليها. لابد أن يكون الهيكل الخاص بالمنزل يسمح التعلية، مع تحمل الأعمال المطلوبة وفقا للقوانين الخاصة بالبناء. أن يكون هناك ترخيص خاص بالمباني المقامة بالفعل قبل العمل في أعمال التعلية، سواء كان في المدن أو القرى والريف.



قانون البناء

اشتراطات قانون البناء الموحد

قانون البناء الموحد للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، يأتي فقط في ضوء القواعد التي حددها. الحصول على ترخيص من جانب المهندس. و المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة. أما فيما يخص المدد الزمنية التي حددها ألزم الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم إعطاء أصحاب الشأن بيانًا. كما أن هذا البيان يضمن بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، والاشتراطات والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص.

قانون البناء الجديد



رغبة من الحكومة المصرية في تقنين عملية البناء وعدم الجور على الأراضي الزراعية التي تعد متنفس التكدس السكاني والكثافة السكانية الكبيرة التي تعاني منها مصر، فإنهم قد وضعوا عدة شروط يجب اتباعها وقراءتها جيدا إذا كنت ترغب في البناء والتي تعد من أهم قرارات قانون البناء الجديد وذلك بهدف ألا تتعرض عزيزي القارئ للمسائلة القانونية إذا لم تطبق هذه الشروط.