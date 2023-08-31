عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد الفتح في عدة مناطق.. اشتراطات قانون البناء الجديد

قانون البناء
قانون البناء

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الشروط الجديدة للبناء، التي تضعها الدولة لتقنين أوضاع عملية البناء في الفترة القادمة والتي فتحت في بعض المناطق الجديدة بعدة اشتراطات.

برلماني يكشف سبب سحب الحكومة قانون التصالح في مخالفات البناء

في صالح المواطن.. قانون البناء الجديد فرصة ذهبية للمخالفين| إيه الحكاية

برلماني: سنسعى أن تكون تعديلات قانون البناء في مصلحة الدولة والمواطن

تأجيل دعوى بطلان مادتين في قانون البناء الموحد لجلسة 10 سبتمبر


 اشتراطات قانون البناء الجديد

  1. في حال كان عرض الشارع 8 متر، فإن الارتفاع المناسب للبناء لا يتجاوز 10 متر، ويكون بمجمل الدور الأرضي ودورين بعده.
  2. أما إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 م، فإن ارتفاع المنزل المناسب لا يتجاوز 16 م، ليكون دور أرضي ويليه 4 أدوار.
  3. على أن تكون أقل مساحة الأرض حوالي 200 م، ويجب ألا تكون متواجدة على الكورنيش.
  4. وفي حال كانت مساحة الأرض التي تملكها 175 م، فإن النسبة البنائية في هذه الحالة تساوي ما يقرب من 100% من إجمالي مساحة الأرض.

شروط رفع ادوار اضافية علي المباني

  1. موقف المخالفين، يجب أن يعاقب كلًا منهم بغرامة تعادل 1%، من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة.
  2. وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
  3. كما أن ذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفذ القرار.
    يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب.
  4.  مدة شهادة الصلاحية والترخيص ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة.
  5. وهي أنه في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع
  6.  والاشتراطات التخطيطية والبنائية في بيان الصلاحية الساري.
  7. بحسب ما يسمح الهيكل الإنشائي، وأساساته الخاصة بتحمل الأعمال المطلوبة
  8. ويأتي ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة.

رفع أدوار إضافية بالمباني في قانون البناء الجديد

 

وضعت لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ الذي وافقت على وضع وإدراج شروط تخص مرحلة رفع ادوار اضافية بالمباني في قانون البناء الجديد، والتي تتلخص في أساسها في 4 اشتراطات وفقا للمادة 43 من الدستور وهي

  1. يجب أن يتم الالتزام بكافة القواعد والاشتراطات الخاصة بمعدل الارتفاع عند القيام  بتعلية ادوار المنزل.
  2. يجب أن تكون أعمال التعلية البنائية من مسؤولية المكتب الهندسي، الذي يضمن لك سلامة العقار، وكذلك تكون أعمال زيادة الطوابق مطابقة للشروط المنصوص عليها.
  3. لابد أن يكون الهيكل الخاص بالمنزل يسمح التعلية، مع تحمل الأعمال المطلوبة وفقا للقوانين الخاصة بالبناء.
  4. أن يكون هناك ترخيص خاص بالمباني المقامة بالفعل قبل العمل في أعمال التعلية، سواء كان في المدن أو القرى والريف.
     
قانون البناء

اشتراطات قانون البناء الموحد

  1. قانون البناء الموحد للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، يأتي فقط في ضوء القواعد التي حددها.
  2. الحصول على ترخيص من جانب المهندس.
  3. و المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة
  4. بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة.
  5. أما فيما يخص المدد الزمنية التي حددها ألزم الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم إعطاء أصحاب الشأن بيانًا.
  6. كما أن هذا البيان يضمن بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، والاشتراطات والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص.

قانون البناء الجديد


رغبة من الحكومة المصرية في تقنين عملية البناء وعدم الجور على الأراضي الزراعية التي تعد متنفس التكدس السكاني والكثافة السكانية الكبيرة التي تعاني منها مصر، فإنهم قد وضعوا عدة شروط يجب اتباعها وقراءتها جيدا إذا كنت ترغب في البناء والتي تعد من أهم قرارات قانون البناء الجديد وذلك بهدف ألا تتعرض عزيزي القارئ للمسائلة القانونية إذا لم تطبق هذه الشروط.

الاشتراطات التخطيطية والبنائية التصالح في مخالفات البناء تعديلات قانون البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون البناء الجديد لتصالح في مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

مفيش شغل أونلاين خلاص.. انفراجة كبرى بأزمة انقطاع الكهرباء قريبا

موضوعات متعلقة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تفتح أبواب السماء والخيرات والأرزاق

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

دعاء العشر من ذي الحجة .. 3 كلمات تدخلك الجنة وتفتح الأبواب المغلقة

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر العمرة للموسم الحالي

انخفاض مفاجئ في المساء .. ماذا يحدث للذهب

5 خطوات لتحقيق 100 مليار دولار دخلا سنويا من السياحة| تفاصيل

تنتهي فبراير وتهدد ملايين البشر| مجلس الوزراء وصندوق النقد يحذران من ظاهرة مميتة

نجل الرئيس جمال عبدالناصر: أعلنت تأييدي للسيسي لولاية رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات

بعد الفتح في عدة مناطق.. اشتراطات قانون البناء الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل سيلاقي الدوري السعودي نفس مصير نظيره الصيني.. وهذه حقيقة مشاركته بالشمبيوزليج

5 ملايين نحلة تهدد سكان هذه الدولة | تفاصيل مثيرة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

فيديو

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ