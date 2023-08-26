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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برلماني: سنسعى أن تكون تعديلات قانون البناء في مصلحة الدولة والمواطن

صدى البلد

كشف النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، آخر مستجدات تعديل قانون البناء.

 

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وقال عمرو درويش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن قانون البناء تم مناقشته في دور الانعقاد السابق كي يكون به تعديلات تواكب المرحلة الحالية ".

 

 وتابع عمرو درويش:" سوف نسعى أن تكون تعديلات قانون البناء في مصلحة الدولة والمواطن بما يلبي احتياجاته".

 

واكمل عمرو درويش:" تعديلات قانون البناء ستكون خاصة بالارتفاعات وتوصيف العملية الإنشائية للمباني وكود البناء".

 

ولفت عمرو درويش:" الاشتراطات البنائية تكون قرار من وزير الإسكان، ولا مانع من إعادة النظر في الاشتراطات البنائية بما يلبي احتياجات المواطنين"، مضيقفا:" الهدف من تعديلات قانون البناء هو ضبط عملية العمران في مصر".

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