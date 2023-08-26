برلماني: سنسعى أن تكون تعديلات قانون البناء في مصلحة الدولة والمواطن

كشف النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، آخر مستجدات تعديل قانون البناء.

وقال عمرو درويش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن قانون البناء تم مناقشته في دور الانعقاد السابق كي يكون به تعديلات تواكب المرحلة الحالية ".

وتابع عمرو درويش:" سوف نسعى أن تكون تعديلات قانون البناء في مصلحة الدولة والمواطن بما يلبي احتياجاته".

واكمل عمرو درويش:" تعديلات قانون البناء ستكون خاصة بالارتفاعات وتوصيف العملية الإنشائية للمباني وكود البناء".

ولفت عمرو درويش:" الاشتراطات البنائية تكون قرار من وزير الإسكان، ولا مانع من إعادة النظر في الاشتراطات البنائية بما يلبي احتياجات المواطنين"، مضيقفا:" الهدف من تعديلات قانون البناء هو ضبط عملية العمران في مصر".