حملة لمتابعة أعمال البناء المختلفة بمناطق الخدمات بالعريش

أصدر اللواء أسامة احمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء ، تعليماته بتشكيل لجنة مرور لمخالفات المباني برئاسته وبحضور سكرتير عام المجلس ومدير الأداره الهندسية والتنظيم والمتابعة والاشغالات والعلاقات العامه وذلك للمرور على الأحياء لمتابعة أعمال البناء المخالفة.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمخالفات بدون موافقه الجهة المختصة .



شروط البناء:

وقد كشفت عملية المرور عن وجود حالتين مباني مخالفة لقواعد وشروط البناء ، الأولى بمنطقة خدمات المساعيد بدون ترخيص وذلك بالمخالفه للقانون وتم إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بحضور رئيس منطقة خدمات المساعيد.

والحالة الثانية بمنطقة خدمات الزهور، وذلك للقيام بالبناء بدون ترخيص بالمخالفة للقانون ..حيث تم الازالة واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفه بحضور رئيس منطقة خدمات الزهور .

كما تم ايقاف أعمال حالة واحدة بالمساعيد وإزالة جزئية لشدة خشبية بمنطقة خدمات المساعيد بحضور رئيس منطقة خدمات المساعيد وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.