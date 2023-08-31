التموين: إنشاء مصنع لإنتاج الورق باستثمارات 5 مليارات جنيه

مفاوضات مع شركة ألمانية...

أعلن اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يجرى الآن مفاوضات مع شركة ألمانية للدخول في شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الورق من مصاصة البجاس وأن المصنع سيقام على مساحة 60 فدان في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا باستثمارات تتراوح من 4 إلى 5 مليارات جنيه، لافتا إلى مدة إنشاء المصنع تتراوح عام ونصف إلى عامين.

وأضاف عصام البديوى فى تصريحات اليوم، أنه جاري المفاوضات مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لانتاج الباي إيثانول والذي يستخدم في خلط البنزين لتقليل الانبعاثات الكربونية وأنه من المقرر إقامة المصنع في كوم امبو بمحافظة أسوان، على مساحة 50 ألف فدان وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليارات جنيه، كما أنه من المقرر أيضا أن يتم بدء تنفيذ المصنع في شهر ديسمبر ،ويستغرق التنفيذ مابين 18 شهر إلى 24 شهر، حيث من المتوقع أن تكون الطاقات الإنتاجية تقدر بنحو 62 مليون لتر سنويا.

وفي سياق آخر قال البدوي إنه في إطار استراتيجية الوزارة التطويرية تم زيادة طاقة التعبئة لمصنع السكر المتواجد في منطقة الحوامدية من 100 طن يوم إلى 500 طن يومي بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه كمرحلة أولى، لافتا إلى أنه المستهدف زيادة التعبئة في المرحلة الثانية إلى 800 طن يوم بقيمة بتكلفة بلغت نحو500 ألف جنيه.