استقرار نسبي بأسعار الذهب وسط ترقب صدور بيانات اقتصادية في وقت لاحق اليوم

واصلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استقرار تداول الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لصدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات واضحة حول توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2210 جنيهات، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 1944 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2526 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1894 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1474 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17680 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2210 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1937 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1944 دولارًا.

وأظهرت بيانات مؤشر القراءة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، الصادر أمس عن مكتب الإحصاء الأمريكي، تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث نما بنسبة 2.1% خلال الربع السنوي الثاني من العام الجاري، وهو أسوأ بكثير من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% فقط، وكانت القراءة السابقة لمؤشر النمو الاقتصادي الأمريكي قد سجلت ما يعادل 2.4% خلال الربع الأول من هذا العام.

في حين سجل مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قراءة سلبية أيضا خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة 2.0%، وهو أقل من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى تسجيل المؤشر نسبة 2.2%، كما أنها أقل من القراءة السابقة للربع الأول من العام الجاري والتي سجلت نحو 2.2%.