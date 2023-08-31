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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس تجارية الإسماعيلية يستقبل سفير سريلانكا لبحث التبادل التجاري

اللقاء
اللقاء

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، ماريموتو كارباريا سفير سريلانكا بالقاهرة، اليوم الخميس.

رئيس تجارية الإسماعيلية يصدر قرارا بتشكيل لجنة العلاقات العربية لفتح آفاق استثمارية جديدة

جاء ذلك بحضور أسامة العدوي نائب ثان غرفة الإسماعيلية، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز أمين صندوق، وأعضاء مجلس الإدارة محمد فايق، أحمد موسي، صابر همام، كمال حمودة، حاتم العدوي، علي العدوي، محمد عبد المحسن، علي العكرمي سكرتير عام تجار شعبة الخضر والفاكهة، محمد السيد مدير الغرفة، جمال الطيب «شعبة الإستيراد والتصدير».

ضم الوفد السيرلانكي، كاسون بالاسوريا، مسئول ملف التجارة الخارجية، ضياء الشربيني، مساعد الملحق التجاري.

خلال كلمته، رحب الشافعي بالسفير والوفد الدبلوماسي  المرافق له، مشيرا إلي أن محافظة الإسماعيلية تتمتع بعدد من المقومات الإستراتيجية والجغرافية التي تجعلها سوق تصديري دولي جذاب، لافتا إلي أن مصر تعد بوابة للدول العربية للإستثمار الدولي، كذلك بوابة أفريقيا، منوها بأن السيد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية يشغل أيضا رئيس الإتحاد الأفريقي ويعمل بجدية لفتح آفاق إستثمارية دولية علي أوسع نطاق، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المستثمرين مميزات نوعية خاصة.

ولفت أن مصر محظوظة لإنضمامها لمجموعة بريكس، خاصة لأنها من أوائل الدول الكبري التي تقدمت بطلب الإلتحاق للمجموعة، وحظيت بالموافقة لأهميتها السياسية والدولية بعد العمل الشاق لفخامة الرئيس وحرصه علي توطيد العلاقات الدولية.

كما أشار الشافعي إلي مقومات محافظة الإسماعيلية في المجال الزراعي وكذلك المقومات السياحية، معربا عن أمله أن تصبح الإسماعيلية في القريب العاجل من محافظات الطراز الأول في هذا المجال.

وأشاد رئيس تجارية الإسماعيلية بعمق العلاقات المصرية السيرلانكية، ووصفها بالتاريخية و الوطيدة.

لفت أكرم الشافعي إلي الإتجاه نحو تعميق هذه العلاقة في مجال السياحة الخارجية بالتنسيق مع الجانب السيرلانكي.

وأشار سفير سيرلانكا بالقاهرة إلي عمق العلاقات بين مصر وسيرلانكا منذ عقود طويلة، مستشهدا بمنزل "أحمد عرابى باشا" الذى أصبح متحفا باسمه فى مدينة كاندى ثانى أكبر مدن سريلانكا كما أنشأ مدارس لتعليم الإسلام باسمه تجسد قدم تلك العلاقات.

كما أشار السفير إلي العمل جديا من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وسريلانكا من خلال عقد عدد من البروتوكولات في الفترة المقبلة بين الغرف التجارية في البلدين.

وحول إنطباعه عن مصر وشعبها، قال السفير إن مصر دولة جميلة وشعبها طيب ودود، يمكنك أن تتحدث مع أى شخص فيها،  كما أنّ الحكومة المصرية تقدم لنا كل التسهيلات بترحاب شديد، بالإضافة إلى أنّ المجتمع الدبلوماسى يحظى بقدر كبير من الإحترام والتفاهم، ونأمل فى مزيد من التعاون وتوطيد الصداقة بين الشعبين.

وعلي هامش الزيارة، حرص الجانبان علي إجراء جولة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، كان في إستقبالهم خلالها المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، المهندس عصام البحيري رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الإستثمار، إستمع خلالها إلي شرح عن مقومات المنطقة وفرص الإستثمار والتعاون بين الجانبين المصري  والسيرلانكي.

وإختتمت الزيارة بتفقد أحد المصانع بالمنطقة وهو مصنع لصناعة أكسسوارات الملابس الجاهزة.

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