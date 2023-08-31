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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسري نصر الله: عمري ماحسيت إن يوسف شاهين أكبر من الفيلم اللي بيعمله

يسري نصر الله
يسري نصر الله

أكد المخرج يسري نصر الله، أنه قام بإخراج 12 فيلما بمعدل فيلم كل عامين طوال مسيرته الفنية، مضيفا: "هذا المعدل معقول بالنسبة لي".

 

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وقال يسري نصر الله في حواره على قناة "القاهرة الإخبارية"،: "الكثير من الشخصيات قامت بمساعدتي طوال مسيرتي الفنية وأثناء إخراج الأعمال الفنية".

 

 وأضاف يسري نصر الله: "لدي عائلة سينمائية تقف معي بشكل كبير، وكل فيلم كان به تجربة إنسانية ممتعة".

 

وتابع يسري نصر الله: "تعلمت كثيرا من المخرج الراحل يوسف شاهين"، مضيفا: "من أول ماعرفت يوسف شاهين عمري ماحسيت إنه أكبر من الفيلم اللي بيعمله".

 

 وأكمل يسري نصر الله: "دايما الفيلم أعلى من يوسف شاهين وكان يبذل مجهودا كبيرا وهذا يؤكد تواضع يوسف شاهين أمام عمله ".

يسري يسرى نصر الله يوسف شاهين اخبار التوك شو الإخراج

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