يسري نصر الله: عمري ماحسيت إن يوسف شاهين أكبر من الفيلم اللي بيعمله

أكد المخرج يسري نصر الله، أنه قام بإخراج 12 فيلما بمعدل فيلم كل عامين طوال مسيرته الفنية، مضيفا: "هذا المعدل معقول بالنسبة لي".

وقال يسري نصر الله في حواره على قناة "القاهرة الإخبارية"،: "الكثير من الشخصيات قامت بمساعدتي طوال مسيرتي الفنية وأثناء إخراج الأعمال الفنية".

وأضاف يسري نصر الله: "لدي عائلة سينمائية تقف معي بشكل كبير، وكل فيلم كان به تجربة إنسانية ممتعة".

وتابع يسري نصر الله: "تعلمت كثيرا من المخرج الراحل يوسف شاهين"، مضيفا: "من أول ماعرفت يوسف شاهين عمري ماحسيت إنه أكبر من الفيلم اللي بيعمله".

وأكمل يسري نصر الله: "دايما الفيلم أعلى من يوسف شاهين وكان يبذل مجهودا كبيرا وهذا يؤكد تواضع يوسف شاهين أمام عمله ".