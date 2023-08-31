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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: محمد صلاح وراموس في اتحاد جدة رسميا.. فيديو

صدى البلد

أكد الإعلامى تامر أمين أن نادى اتحاد جدة السعودى حسم صفقتين مدويتين هما اللاعب محمد صلاح واللاعب سرخيو راموس.

وأضاف تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار": "يوم السبت القادم نادى اتحاد جدة سيعلن بعد مباراته مع نادى الهلال عن صفقتين مدويتين هما محمد صلاح سرخيو راموس".

وتابع تامر امين: "سبحان الله محمد صلاح وراموس كان بينهم خناقات وصراعات وإصابات لكن يشاء الله ان الأيام تلف ويلعبوا مع بعض فى اتحاد جدة".

ماليش دعوة بالخبر 


وكان قال تامر أمين فجر مفأجاة مدوية بشأن اللاعب محمد صلاح، قائلا: "هقول خبر وماليش دعوة بيه انا اللى عليا هقوله وماليش دعوة تفرحوا".

وأضاف: "قضي الأمر محمد صلاح فى السعودية وسيلعب لنادى اتحاد جدة، وبنسبة 99% سيتم الإعلان عن الصفقة التاريخية يوم السبت القادم".

وأردف تامر أمين: "اللى خلانى شبه متأكد مصدر داخل ليفربول هو من أكد انضمام محمد صلاح لنادى اتحاد جدة السعودى، إضافة إلى اعلان اسطورة نادى اتحاد جدة اللاعب السابق محمد نور أعلن نفس الأمر". 

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