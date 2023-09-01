التطبيق 3 سبتمبر.. موعد نزول الموظفين للعمل من المكتب يوم الأحد

قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في اجتماع الحكومة أمس الخميس، إلغاء قرار عمل الموظفين عن بعد، يوم الأحد من كل أسبوع.

ألغى رئيس الوزراء القرار الذي صدر في 6 أغسطس الماضي؛ لتخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة وجميع المحافظات، ومن المقرر أن يعود الموظفون للعمل من مقار أعمالهم، مع انتهاء موجة الحر، وذلك في بعض الجهات الحكومية، التي طبقت هذا النظام على مدار الأسابيع الماضية.

شائعة مد عمل الموظفين

وكان مجلس الوزراء نفى، في بيان، شائعة مد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

وأوضحت الحكومة في بيانها: "تداول منشور منسوب لمجلس الوزراء يتضمن قرارا بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، وقد تم نفي تلك الأنباء تماما"، وأكدت الحكومة أن "المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء".