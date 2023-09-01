كاتب صحفي: تحصيل رسوم إقامة الأجانب بالدولار يرفع حصيلة مصر من العملات

تحدث الكاتب الصحفي علي حسن عن تفاصيل قرار الحكومة بشأن ضوابط تحصيل رسوم إقامة الأجانب بالدولار، قائلا إن القرار يشمل أمرين، أحدهما يتعلق بتنظيم وجود السائحين والأجانب على أرض مصر.



واسترسل علي حسن خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن القرار يستهدف ضمان تحويلات المقيمين في مصر عبر البنوك وبطرق شرعية.

وفيما يخص قرار تحصيل رسوم إقامة الأجانب بالدولار، أكد أنه متبع ومتواجد في الكثير من دول العالم.



وأضاف أن القرار سيساهم في زيادة حصيلة مصر من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد والحرص على زيادة معدلات التصدير وزيادة المنتج المحلي.