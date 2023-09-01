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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من الجمعة إلى الجمعة.. 4 سور في القرآن تحفظ المسلم

قراءة القرآن
قراءة القرآن

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن 4 سور في القرآن تحفظ المسلم من الجمعة إلى الجمعة التي بعدها.

4 سور في القرآن تحفظ المسلم

ونصح علي جمعة، في منشور له، بقراءة 4 سور في القرآن تحفظ المسلم وتجنبه الويلات والأذى والشرور، وتيسر له كل عسير وتفتح له أبواب الجنان.

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واستدل علي جمعة، في منشور عن 4 سور في القرآن تحفظ المسلم، بما روي عَنِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: " مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ "سَبْعَ مَرَّاتٍ" حُفِظَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ". [شعب الإيمان]


سنن يوم الجمعة


ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سنن يوم الجمعة، والتي يستحب للمسلم أن يداوم عليها في هذا اليوم المبارك، أسوة بفعل النبي الكريم.

وفي سنن يوم الجمعة التي ذكرها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نجملها في الآتي:
- الاغتسال

قراءة القرآن


- التطيب
- لبس أفضل الثياب
- الذهاب إلى المسجد ماشيا
- التسوك
- التبكير إلى صلاة الجمعة

كما حث مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإكثار من الصلاة على النبي في يوم الجمعة، وقراءة سورة الكهف، والدعاء في هذا اليوم.


وتعتبر الصلاة على النبي من العبادات المأمور بها شرعًا على العموم، والإكثار منها يوم الجمعة وليلتها من آكد المستحبات؛ فيوم الجمعة من أفضل الأيام، وليلته أفضل الليالي؛ لاختصاصهما بتضاعف الحسنات إلى سبعين على سائر الأوقات.

وورد عن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، حديث سيدنا رسول الله: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا». [أخرجه البيهقي].

كما قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ». قال الإمام الشافعي: يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة.

كما أن الصلاة على سيدنا النبي لها فضل عظيم، وقد حثَّنا الله تعالى عليها؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].

صيغة الصلاة على النبي

اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله.

"اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وأغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذى أعاذه من كل سوء ... اللهم فرج كربنا كما وعدت " أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء " وعلى آله وصحبه أجمعين ...اللهم آمين".

الدعاء

اللهم صلّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ، وعافية الأبدان وشفائها ، ونور الأبصار وضيائها ، وقوت الأرواح وغذائها ، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

اللهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَمَالِ اللهِ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

سور القرآن المسلم علي جمعة الجمعة سنن يوم الجمعة

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