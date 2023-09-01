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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: البدء في أعمال رصف طرق وشوارع القوصية

تمهيد شوارع القوصية
تمهيد شوارع القوصية استعدادا لرصفها

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن البدء في استكمال خطة الرصف بمركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 ورصف عدد من الطرق بأطوال 6 كم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

 

ولفت إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذها وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً وطبقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

 

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من جانبه قال اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية إنه تم البدء في أعمال إعادة الرصف لطريق القوصية - بني ادريس - بني صالح - بني هلال بطول 6كم ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة لمركز القوصية للعام المالي 2023  / 2024 حيث جارى أعمال المسح والنظافة والتسوية للطرق حاليًا تحت إشراف محمد عبدالحميد الشريف القائم بأعمال نائب رئيس المركز وينضم هذا الطريق إلى أعمال الرصف التي نفذتها الوحدة المحلية خلال الخطة الاستثمارية الموحدة للمركز لعام 2022/2023  والتي شملت شبكة موسعة من الطرق منها طريق منشأة خشبة / كوبري أبو كليلة بالتتالية بطول 4.8كم.

ويأتي أيضا من ضمنها طريق طراد النيل وهو رصف انشائي جديد للطريق بطول 4.25 كم وطريق بلوط/منشاة خشبة بطول4.5كم وذلك في إطار تكوين شبكات طرق بالقرى ترتقي وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطن والتسهيل عليهم وتحقيق السيولة المرورية والبدائل للطرق الرئيسية مؤكدًا على متابعة الأعمال التي ينفذها مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة لمراعاة شروط ومواصفات الجودة لأعمال الرصف تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتحسين أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء الإمكانيات المتاحة.

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