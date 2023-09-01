نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 50 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 26 أغسطس الماضي وحتى 1 سبتمبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت ٢٦ أغسطس*

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول متابعة مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها فى 31 مارس 2022 وحتى الآن، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى فى عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة، حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع السبعين بلغ حوالى 349,5 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل و توفر السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية لعام 2023/2024 للأسبوع الثالث على التوالي.

*الأحد ٢٧ أغسطس*

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية والذي اقيم بالتعاون مع مؤسسة " هانس زايدل الألمانية وشارك في ورشة العمل الافتتاحية عدد من السادة المحافظين والسادة نواب المحافظين ، وعدد من نواب المحافظين، وتوماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

*الثلاثاء ٢٩ أغسطس*

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة والتحالف الوطنى، لمتابعة مجالات التعاون بين الجانبين لتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات.

*الأربعاء ٣٠ أغسطس*

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء رقم 254 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، والذي وافق مجلس الوزراء، خلاله على عدة قرارات هامة .

*الخميس ٣١ أغسطس*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية بسقارة احتفل يوم الخميس الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لـ ١٢٩ متدربين من جميع المحافظات اجتازوا ٤ دورات تدريبية وهي دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية ويتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ودورة تطوير الادارات الهندسية، ودورة الشئون القانونية، مشيرًا إلى استمرار دورة المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والادارات الخلفية وهي نتيجة لتعاون سابق مع الوكالة الالمانية GIZ .

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جولته لتفقد عدد من المواقع الأثرية والتراثية بمحافظة القاهرة التي انتهت أعمال الترميم والصيانة بها، وذلك عقب افتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، والتي شهد خلالها رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ( NAS ).

كما شارك، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لاستعراض جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد محسن، بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، وعقيد دكتور مهندس محمود شاهين، بإدارة الحرب الكيميائية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

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