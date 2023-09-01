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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

9.6 مليون جنيه خسائر شركة راكتا خلال يوليو الماضي

راكتا للورق
راكتا للورق

كشفت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا،التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع خسائرها خلال بنسبة 42% خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، تسجيل خسائر بقيمة 9.68 مليون جنيه خلال يوليو 2023، مقابل خسائر بقيمة 6.83 مليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا الي أن الخسائر المرحلة في نهاية يوليو الماضي وصلت إلى 881.47 مليون جنيه.

ويشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا،  حققت خسائر بلغت 85.95 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وحققت الشركة خلال العام المالي ال

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5 ملايين جنيه تراجعا في خسائر شركة راكتا خلال 11 شهرا

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التموين: إنشاء مصنع لإنتاج الورق باستثمارات 5 مليارات جنيه

ماضي مبيعات بلغت نحو 266 مليون جنيه مقابل مبيعات قدرها 399 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن.
 

منتجات راكتا

وتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ،ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف ، كرافت لاينر ، مانيلا ، دوبلكس ملون ،دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.

ملكية أسهم راكتا

تأسست شركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958وهى الان خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 78% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من اسهم الشركة.

راكتا خسائر راكتا يوليو الماضي منتجات راكتا الورق

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