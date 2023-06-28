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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 ملايين جنيه تراجعا في خسائر شركة راكتا خلال 11 شهرا

صدى البلد

 

أعلنت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع خسائرها بنسبة 6.11% خلال أول 11 شهراً من العام المالي الجاري 2022/2023.


وأظهرت نتائج أعمال شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، تحقيق خسائر بقيمة 75.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مايو 2023، مقابل خسائر بلغت 80.84 مليون جنيه في الفترة نفسها المقارنة من العام المالي الماضي.

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بلغت خسائر شركة راكتا المرحلة بنهاية مايو الماضي نحو 883.6 مليون جنيه، وذلك بعد رفع خسائر العام المالي الماضي.

وكشفت شركة راكتا أن رصيد الاحتياطيات سجل بنهاية مايو الماضي نحو 549.87 مليون جنيه.

يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، سجلت صافي خسائر بلغت 68.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية إبريل 2023، مقابل 73.31 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت الخسائر المرحلة في نهاية إبريل نحو 883.6 مليون جنيه.

منتجات راكتا

وتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ،ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف ، كرافت لاينر ، مانيلا ، دوبلكس ملون ،دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.

ملكية أسهم راكتا

تأسست شركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958وهى الان خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 78% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من اسهم الشركة.

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