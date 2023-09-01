سعر تذكرة حفل غالية بن علي وهشام خرما في مهرجان القلعة

تتوالى فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء 31 الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث يقام حفلين متتاليين مساء الاحد 3 سبتمبر على مسرح المحكى.

فى الثامنة مساء يقدم المؤلف الموسيقى وعازف البيانو هشام خرما حفلا يتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة منها اندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب،ڤالي اوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الايمان والعصر، مراكش، البداية، اليقين، الغروب،

لوست والنهاية.

و فى العاشرة مساء تتغنى التونسية غالية بن على بعدد من اعمالها الخاصة إضافة إلى نخبة من اعمال زمن الفن الجميل منها روح، بلغوها، تونس، دع عنك، الم مسكنى، هيمتنى، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا منى، عرفت الهوى، الف ليلة وليلة وغيرها، ويبلغ سعر تذكرة الحفل للفرد 60 جنيها.