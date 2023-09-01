الترديد خلف المؤذن.. وزير الأوقاف يكشف عن أهم مفاتيح الشفاعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن النبي الكريم قال (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فمن صلي علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وصلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عبدالله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي).

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الفتح، بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، تزامنا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي، متحدثا في موضوع خطبة الجمعة، عن "النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه"، أن هذا الحديث أحد أهم مفاتيح الشفاعة من النبي للمسلم، فعلى كل مسلم أن يفعل ما في هذا الحديث حتى ينال شفاعة الرسول.

كما قال رسول الله في الحديث الشريف (أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة) مناشدا المسلمين بكثرة الصلاة على النبي وخاصة يوم الجمعة.

وورد عن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، حديث سيدنا رسول الله: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا». [أخرجه البيهقي]

كما قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ». قال الإمام الشافعي: يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة.