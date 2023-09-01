وزير الأمن الإسرائيلي يثير جدلًا بعد قرار يخص الأسرى الفلسطينيين

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الجمعة أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، أثار جدلًا كبيرًا في إسرائيل، بعد قراره بتقليص الزيارات لعائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مرة كل شهرين بدلاً من مرة واحدة في الشهر.

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد أصدر بن جفير القرار دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية، وفي مواجهة اعتراضات من مصلحة السجون وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وتقدر الصحيفة العبرية أن القرار سيؤثر على أكثر من 6000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإن اعتراض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على القرار يرجع إلى خوفها من أن يؤدي إلى تصعيد الاضطرابات في السجون.