4 سور في القرآن تحفظ المسلم.. أهم مفاتيح الشفاعة.. مشهد عظيم من يوم القيامة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة والأخبار الدينية التي تهم كثير من المسلمين، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

دعاء يوم الجمعة يريح القلب ويفرج الهم.. احرص عليه قبل الغروب



من الجمعة إلى الجمعة.. 4 سور في القرآن تحفظ المسلم



حكم صلاة الجمعة لموظفي الأمن والحراسة.. دار الإفتاء توضح الطريقة



الترديد خلف المؤذن.. وزير الأوقاف يكشف عن أهم مفاتيح الشفاعة



تعظيم الشعائر.. وزير الأوقاف: عمارة المساجد من أهم دلائل الإيمان.. صور



خطيب الحرم المكي يكشف مشهدًا عظيمًا من يوم القيامة .. ماذا يكون؟



خطيب المسجد النبوي: رؤيا المؤمن تسره ولا تغره وهي جزء من النبوة.. فيديو

