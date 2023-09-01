الخراب بلغ ذروته.. وزير تونسي سابق يحذر الجميع ويطالب بإقالة حكومة بودن

الخراب بلغ ذروته..

أكد الأمين العام لحركة تونس للأمام والوزير السابق للوظيفة العمومية، عبيد البريكي إن الخراب بلغ ذروته في كلّ المؤسسات، مشددا علي أنه لا يمكن تحقيق أهداف الثورة بمنظومة إدارية متآكلة.

وذكر البريكي في تصريح لإذاعة شمس؛ أن إصلاح الإدارة التونسية أصبح مسألة حتميّة، معتبرا أن الإدارة في تونس تمّ ارتهانها إلى درجة أنها أصبحت عاجزة عن رفع التحدّيات.

كما دعا البريكي الي ضرورة إجراء إصلاح إداري شامل، ومراجعة التعيينات التي تمّت على أساس عشوائي وعلى أساس الولاءات، مطالبا بضرورة القيام بذلك بعيدا عن أيّ خلفيّات.

وأقرّ البريكي بأن هناك انتدابات عشوائيّة وانتدابات بالولاءات والمحاباة، وانتدابات في إطار العفو التشريعي العام، مؤكدا عدم قدرة أحد على تحديد العدد الحقيقي للموظفين الذين تمّ انتدابهم بطرق غير قانونية أو عبر شهائد مدلسة.

وبين المتحّدث أن المؤسّسات العمومية كانت ملكا للأحزاب الحاكمة، وفق تعبيره، لافتا إلى ضرورة مراجعة طريقة انتداب الرؤساء المديرين العامين.

وفي سياق آخر، اعتبر أمين عامّ حركة تونس إلى الأمام، أن تونس في حاجة اليوم إلى حكومة سياسية لها تصوّر سياسي شامل وكامل للمرحلة الحالية، معتبرا أن مرحلة الإنجاز السياسي قد انتهت.

وأشار إلى أن حكومة نجلاء بودن جاءت لإعداد الأرضيّة السياسية في الطور الانتقالي، وساهمت في إعداد الدستور وتركيز البرلمان، واليوم من الضروري أن تكون الحكومة سياسية.