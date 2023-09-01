السعودية.. زيارة هامة لخادم الحرمين إلى هذه المدينة

قادما من جدة ..

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، إلى نيوم، اليوم، قادماً من جدة.

ووفق صحيفة سبق؛ فقد وصل خادم الحرمين الشريفين،إلى مدينة نيوم يرافقه الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير خالد بن سعد بن فهد، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما اصطحاب خادم الحرمين أيضا ، رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن إبراهيم الفيصل، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للعيادات الملكية الدكتور صالح بن علي القحطاني، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد غادر جدة في وقت سابق اليوم.